Başıboş atlar karayolunda kazaya davetiye çıkardı

Bursa’da başıboş bırakılan 3 at ilçe merkezinde kazaya davetiye çıkardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 at İnegöl-Bursa karayoluna çıktı. Otomobillerin ve ağır vasıtaların yanlarından geçmesinden ürken atlar koşturmaya başladı. Kısa süre koşuşturan başıboş atlar araçların yoğun olduğu trafikte kazaya davetiye çıkardı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda ana yolda koşturan atlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.