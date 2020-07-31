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Başı korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye koştu
ŞANLIURFA'DA SAHİBİNİN ELİNDEN KAÇARAK KAFASI DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN KURBANLIĞIN YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ.
Asayiş 31.07.2020, 19:44
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Şanlıurfa’da sahibinin elinden kaçarak kafası demir korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde sahibinin elinden kaçan bir boğa, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Sahibi ve çevredekilerin çabası ile kafası korkuluktan çıkarIlamayan hayvanın yardımına ihbar üzerine itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, iş makinesi yardımı ile korkuluk boşluğunu genişleterek boğanın kafasını çıkardı. Kurtarılan hayvan, kesilmek üzere kesimhaneye götürüldü.
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