Başı boş hayvanlar kazaya sebep oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde başı hayvanlar trafik kazasına sebep oldu. Bugün sabah saat 09.40 civarlarında Aşkale’de meydana gelen trafik kazasında Erzincan istikametinden Erzurum istikametine seyir halindeki M.Ö. idaresinde olan 24 ABA 470 Plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi mevkisine geldiğinde başı boş sahipsiz iki eşek ve bir at aniden yola fırladılar. M.Ö aniden önüne atlayan hayvanlara çarpmamak için çok mücadele etse de iki eşeğe çarparak durabildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcuya bir şey olmazken otomobil büyük hasar aldı hayvanlardan biri telef oldu.

Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kısa süreliğine kapanan yol normal seyrine dönerken, hayvan sahiplerinin kim olduğu araştırılıyor.