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Başhekimin aracı kundaklanmak istendi
Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Çelik’in aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmak istendi.
Asayiş 13.01.2021, 15:27
Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Çelik’in aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmak istendi.
Olay, Midyat ilçesi Ulucami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Çelik, aracını park ettikten sonra evine çıktı. Saat 23.00 sıralarında 20’li yaşlardaki iki kişi, araca yaklaştı. Aracın üzerine sprey boyalarla yazı yazan şahıslar, aracı kundaklamaya çalıştı. Bu sırada hava almak için balkona çıkan Çelik’in bir komşusu şahısları fark etti. Komşunun seslenmesi üzerine şahıslar kaçarak, olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine bölgeye gelen gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Polis şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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