banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak?
NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın
NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın
FT'den ilginç analiz: Gangster Türkiye'yi şaşkına çevirdi
FT'den ilginç analiz: Gangster Türkiye'yi şaşkına çevirdi
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdi
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdi

Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi

Bilecik Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar, İznik-Adapazarı yolu Çiçekli istikametinde kaza geçirdi.

Asayiş 29.05.2021, 19:52
Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi

Bilecik Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar, İznik-Adapazarı yolu Çiçekli istikametinde kaza geçirdi.

Kaza, 18.30 sıralarında İznik Çiçekli yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 FCZ 91 plakalı otomobili ile seyir halinde olan 42 yaşındaki Başhekim Güliz Özyaşar, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla sulama kanalına çarpan sürücü tarlaya uçtu. Başından yaralanan Özyaşar, olay yerine gelen ambulans ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İznik Devlet Hastanesinde doktorluk ve başhekim yardımcılığı yapan Güliz Özyaşar, Bursa’ya sevk edildi.
Yorumlar (0)
16°
açık