Başakşehir’de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi

Başakşehir’de bir fabrikada çıkan yangında çevredeki çok sayıda iş yeri de hasar gördü. 8 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi.

Dün saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11. Blokta bulunan kolonya ve dezenfektan imalatı yapılan kimya fabrikasında yangın çıkmış, yangın kimyasalların etkisiyle kısa sürede büyüyerek bütün bloğu sarmıştı. İş yerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçramıştı. Yangın nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. Gün ışığıyla birlikte sokakta oluşan hasar gözler önüne serildi. Yangın sonrasında sanayi sitesinde bulunan ve yaklaşık 35 işletmeye ev sahipliği yapan sokak kullanılamaz hale geldi.