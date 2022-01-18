Başakşehir’de yağmur suyu hattı taştı, ev ve işyerlerini su bastı

Başakşehir’de İSKİ’nin deposunun tahliyesi sırasında yağmur suyu hattının taşması sonucu ev ve işyerlerini su bastı.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) deposunun tahliyesi sırasında yağmur suyu hattı akan suyu kaldıramadığı için yağmur suyu bacasından sokaklara taştı. Hattın taşması sonucu mahallede bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Su basan ev ve işyerlerinde maddi zarar meydana geldi.

"İSKİ’nin suyu çamuru alıp geldi"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gürbey, yaptığı açıklamada, "İSKİ’nin suyu çamuru alıp geldi. Burayı bastı. Mahvetti bizi. Bahçemizi, evimizi ve burada koltukları vardı. Hepsi çamur içinde. Zararım çok. Bu dördüncü oldu. Böyle mağdur oluyoruz" dedi.

"Şaşırdım yağmur falan yok"

Evi su basan Duran Sağlam ise "Ne olduğunu biz de anlayamadık. Arka taraftan su geldi, dediler. Evi su bastığını söylediler. Ben de şaşırdım yağmur falan yok. Dışarı çıkınca gördük ki sadece bizim evi değil bütün mahalleyi basmış" diye konuştu.