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Başakşehir’de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Başakşehir’de gece saatlerinde otomobil ile bir restoranın önüne gelen silahlı kişi yada kişiler, restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı sonrası 1 kişi yaralanırken silahlı şahıslar kayıplara karıştı.

Asayiş 22.06.2021, 01:31
Başakşehir’de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Başakşehir’de gece saatlerinde otomobil ile bir restoranın önüne gelen silahlı kişi yada kişiler, restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı sonrası 1 kişi yaralanırken silahlı şahıslar kayıplara karıştı.

Olay, saat 22:40 sıralarında Başakşehir 1.Kısım Mahallesi’nde bulunan bir restoranda yaşandı. Alınan bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile restoranın önüne gelen silahlı kişi yada kişiler tarafından restoran kurşun yağmuruna tutuldu. İddiaya restoran içerisinde bulunan silahlı kişiler de saldırıya karşılık verdi. Silahlı çatışma sonrası restoran içerisindeki Haydar D. Yaralanırken otomobil ile gelen silahlı şahıslar olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Ortalık savaş alanına döndü, onlarca kovan bulundu

Yaşanan çatışma sonucu çevrede bulunan işyerlerine de onlarca kurşun isabet etti. Korku ve panik yaşayan iş yeri sahipleri olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri restoran ve çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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