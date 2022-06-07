Son Dakika
Bakan Koca: "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirme
Başakşehir’de seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir’de seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 07.06.2022, 08:43
Başakşehir’de seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.