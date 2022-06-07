banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Başakşehir’de seyir halindeki servis minibüs bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir’de seyir halindeki servis minibüs bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 07.06.2022, 08:44
Başakşehir’de seyir halindeki servis minibüs bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir’de seyir halindeki servis minibüs bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu