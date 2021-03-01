banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda düşüş hızlandı
Dolarda düşüş hızlandı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Barça'nın eski başkanı gözaltında!
Barça'nın eski başkanı gözaltında!
İstanbul'da kafe ve restoran işletmelerinde heyecanlı bekleyiş
İstanbul'da kafe ve restoran işletmelerinde heyecanlı bekleyiş

Başakşehir’de sanayi sitesinde güvenlik dehşeti: 1 yaralı

Başakşehir Triko Dokumacılar sanayi sitesinde güvenlik amiri dehşet saçtı. Bir kişiyi vuran güvenlik görevlisi ve yanındakiler, 2 kişiyi de darp etti.

Asayiş 01.03.2021, 15:50
2
Başakşehir’de sanayi sitesinde güvenlik dehşeti: 1 yaralı

Başakşehir Triko Dokumacılar sanayi sitesinde güvenlik amiri dehşet saçtı. Bir kişiyi vuran güvenlik görevlisi ve yanındakiler, 2 kişiyi de darp etti.

Olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Dokumacılar Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre site yönetimi ile burada iş yerleri bulunan Turgut Çakmak arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Turgut Çakmak ve ailesi dükkanlarında bulunan kiracılarının iş yerini tahliye etmesi sebebiyle yönetimle görüşmeye gitti. Bu sırada yönetim ile Çakmak ve yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi K.D, Hüseyin Çakmak’ı silahla yaraladı. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Hüseyin Çakmak’ı hastaneye kaldırdı. Bu sırada olayı gerçekleştiren K.D isimli güvenlik amiri de olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik amiri araca bindirildiği sırada da olaya karışanları tehdit etmeye devam ettiği görüldü.

"Aylardır ölümle tehdit ediliyorum"

Uzun süredir ölümle tehdit edildiğini belirten Turgut Çakmak, “7 yıldır İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki imar usulsüzlüklerini ve yolsuzluklarını devletin bütün kurumlarına ihbar ettiğimden kaynaklandı bu silahlı saldırı. Bu sitede kaçak inşaat yapılıyor. Bu sitenin emlakçısının 7 yıldır emlak vergisini kaçırdığını yönetim kurulu başkanı dahil her yere şikayet ettim. Müfettiş geldi, inceleme yaparak rapor tuttular. Bu yolsuzlukları ihbar ettiğim için defalarca beni öldürmek istediler ama başarılı olamadılar. Buraya 6 ay önce bir güvenlik aldılar. Şuan oğlumu vuran güvenlik kendisidir. Beni defa silahla tehdit ettiler. Yönetime dilekçe verdim, ‘bu nasıl güvenlik beni nasıl tehdit eder’ dedim. Bana denen ‘sitenin başkanını ve emlakçısını nasıl şikayet edersin’. Yazılı belgesi var elimde. Oğlumu vuran sitenin güvenlik amiri kapıma kamera taktı adım adım beni takip etti. Kiracım dükkanı tahliye etti. Onun için görüşmeye gittiğimizde kapıya pusu atmışlar. Eşimin ve kızımın kafasını odunla yarmışlar” diye konuştu
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20