Başakşehir’de sanayi sitesi patlamasında iş yeri sahibi tutuklandı

Başakşehir’de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’nde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi tutuklandı.

Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’nde 28 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen işyeri patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Yaşanan patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.N.K. gözaltına alındı. İş yeri sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli M.N.K. tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.