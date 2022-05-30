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Başakşehir’de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

Başakşehir’de otomobilin bagajına girerek yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Asayiş 30.05.2022, 11:02
Başakşehir’de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

Başakşehir’de otomobilin bagajına girerek yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay Başakşahir - Kayabaşı yolunda dün gerçekleşti. Otomobilin bagajına giren bir kişi, motosikletle yolda zikzaklar çizerek ilerleyen arkadaşını görüntülemeye çalıştı. Dörtlüleri yanan aracın bagajına oturan şahıs ve zikzaklar çizerek ilerleyen motosikletli başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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