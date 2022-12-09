Başakşehir’de lüks araç hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

Başakşehir’de bir lüks araç asker uğurlama konvoyunda bulunan hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 34 TM 0700 plakalı lüks araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak asker uğurlama konvoyunda bulunan 34 FNJ 092 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza neticesinde ehliyeti olmadığı iddia edilen hafif ticari araç sürücüsü M.İ. ile yolcular M.H. ve A.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.