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Başakşehir’de iki grubun kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Başakşehir’de gece birbirlerine tekme tokat saldıran iki grup, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Asayiş 15.07.2022, 11:04
Başakşehir’de gece birbirlerine tekme tokat saldıran iki grup, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde bir parkta gece saatlerinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran iki grup çevredeki vatandaşların araya girmesi ile güçlükle ayrıldı. Yaşananlar cep telefonunu kamerası ile görüntülendi.