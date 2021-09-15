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Başakşehir’de İETT şoförü, yolcular ile tartıştı

İstanbul Başakşehir’de İETT şoförü yolcuların ücret ödemediğini iddia ederek, tartıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşların tepki gösterdiği şoför, yaklaşık 15 dakikalık gecikme ile duraktan hareket etti.

Asayiş 15.09.2021, 10:01 15.09.2021, 10:12
Başakşehir’de İETT şoförü, yolcular ile tartıştı

İstanbul Başakşehir’de İETT şoförü yolcuların ücret ödemediğini iddia ederek, tartıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşların tepki gösterdiği şoför, yaklaşık 15 dakikalık gecikme ile duraktan hareket etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir’de bulunan Şehir Hastanesi- Fizik Tedavi ve rehabilitasyon durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastane yanından hareket eden otobüs yolcuları almak üzere durağa yanaştıktan sonra bir anda tüm kapıları açınca yolcular ön kapı yerine diğer kapılardan otobüse binmeye başladı. Tüm yolcular bindikten sonra şoför arka kapıları kapattı ve ücretlerin göndermesini istedi. Ancak, şoför bazı yolcuların ücret ödemeyip kaçak olarak bindiklerini iddia edip kızdı ve yolculara bağırmaya başladı. Bu duruma sinirlenen yolcular ile şoför arasında ise bir süre tartışma yaşandı.

Yaşanan o anları cep telefonu ile görüntüleyen bir yolcuyu fark eden şoför, otobüsten inerek arka tarafta bulunan yolcunun yanına geldi. Görüntü çeken yolcu ile tartışan şoför, şikayetçi olacağını söyledi. Vatandaşların tepki gösterdiği şoför, yaklaşık 15 dakikalık gecikme ile duraktan hareket etti.

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