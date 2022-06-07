Başakşehir’de güvenlik personellerini taşıyan servis aracı yan yattı: 6 yaralı

Başakşehir’de İstanbul Havalimanı’nda çalışan güvenlik personelini taşıyan servis minibüsün yağmurun etkisiyle kayganlaşan virajda aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada sürücüyle birlikte 6 yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, trafikte oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Kaza, bugün sabah saat 07.45 sıralarında Başakşehir O3 Güney Yanyol Atatürk Olimpiyat Stadı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Havalimanı’nda çalışan 11 güvenlik personelini taşıyan 34 LCE 824 plakalı servis minibüsü, yağış sonrası kayganlaşan virajda sürücünün kontrolünden çıktı. Önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan servis aracı ardından yan yattı. Kazada sürücüyle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi o esnada yoldan geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri şoförle birlikte 12 kişiyi araçtan çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle Olimpiyat Stadı yolunda ve çevresinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan servis aracı ve trafikte yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi. Kaza sonrasında devrilen minibüs vinç yardımı ile çekilirken, trafik de normal seyrine döndürüldü.