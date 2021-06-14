Başakşehir’de feci kaza: 1 ölü, İETT şoförü ağır yaralı

Başakşehir’de sefere başlamak için durağa giden İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari aracın motoru yerinden fırlayarak 100 metre ileriye düştü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde öldü, İETT şoförü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 8.15 sularında Başakşehir Güvercintepe İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan R.E. kontrolündeki 34 LD 0358 plakalı İETT otobüsü ile Şükrü Korkmaz kontrolündeki 34 ZZ 1240 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma etkisiyle ticari aracın motoru yerinden fırlayarak yolun 100 metre ilerisine düştü. Kaza sonrasında otomobilinde sıkışan Şükrü Korkmaz itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden ölü olarak çıkartıldı. Korkmaz’ın cansız bedeni Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinden ağır yaralı şekilde ambulansa bindirilen İETT şoförü R.E. ise Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza esnasında İETT otobüsünde yolcu olmaması ise daha büyük bir facianın önüne geçti.