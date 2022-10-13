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Başakşehir’de bulunan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken öğrenciler tahliye edildi.
Başakşehir’de bulunan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken öğrenciler tahliye edildi.
Asayiş 13.10.2022, 12:32
Başakşehir’de bulunan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken öğrenciler tahliye edildi.