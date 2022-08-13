Başakşehir’de bir siteye dadanan kadın hırsızlar 100 bin lirayı alıp kaçtı

Olay, 23 Mayıs 2022 günü Başakşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nediye Ö.’nün evine giren hırsızlar bin dolar, 10 bin lira ve 50 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı. Daha sonra evden ayrılan hırsızlar aynı gün içerisinde aynı sitede bulunan Khadija H.’nın evine giren hırsızlar bu sefer 12 bin lira ve 250 dolar alıp kaçtı. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışma sonucu tespit edilen şahısları yakalayıp gözaltına aldı.

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Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Şüphelilerin 56 suç kayıtlı Şeyma U.(21), 8 kayıtlı Tuğba D. (24) ve aranması olan Nurcan G. (21) olduğu tespit edildi.

Polis kaldıkları adreste yakaladı

Yapılan çalışmalar sonrası hırsızlar geçtiğimiz gün Eyüpsultan’da kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Şeyma U., Tuğba D., ve Nurcan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızların rahat tavırları kamerada

Şüphelilerin gündüz vakti güvenlikli siteye giriş çıkış yaptıkları o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların yüzlerinde maske ile güvenlik noktasından geçip siteye girdikleri ve daha sonra kolay bir şekilde asansöre bindikleri görülüyor.