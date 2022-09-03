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Başakşehir’de bir sitenin otoparkındaki otomobil alev alev yandı
Başakşehir’de bir sitenin kapalı otoparkına park edilen otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Otoparkta alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.
Asayiş 03.09.2022, 13:11
Başakşehir’de bir sitenin kapalı otoparkına park edilen otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Otoparkta alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.
Yangın, saat 07.15 sıralarında Başakşehir Kayaşehir 3. Bölge’de bulunan bir sitenin otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, site otoparkına park edilen otomobil, nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken yaşananlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
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