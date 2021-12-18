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Başakşehir’de asker eğlencesinde yolun ortasında havai fişek attılar
Başakşehir’de iddialara göre asker eğlencesi yapan bir grup cadde ortasında havai fişek attı. Atılan havai fişekler çevreye fırlarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Asayiş 18.12.2021, 21:43
Başakşehir’de iddialara göre asker eğlencesi yapan bir grup cadde ortasında havai fişek attı. Atılan havai fişekler çevreye fırlarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için araç konvoyu yapan bir grup cadde ortasında durdu ve refüjde havai fişek attı. Atılan havai fişekler çevreye fırlarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.