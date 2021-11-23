Başakşehir’de 9 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Başakşehir Olimpiyat Yolu’nda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kamyonun kontrolden çıkmasıyla 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Yolu Tem istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Veli A. İdaresindeki 06 JPU 45 plakalı Man markalı kamyon yağış nedeniyle kontrolden çıkarak, yön tabelasına çarptı. Aynı yöne giden Mahmut A, yönetimindeki 34 YM 2079 Fiat markalı hafif ticari araç ani fren yapınca kamyona çarparak, takla attı. Kazada sürücü Mahmut A, yaralandı. Ardından içinde ticari taksi, tır ve otomobillerin de olduğu toplam 9 araç birbirine girdi. 1 kişinin yaralandığı kazada diğer sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda hasar meydana geldi. Yol kaza nedeniyle yaklaşık 1.5 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar sağlandı.

Kazayı anlatan yaralı sürücünün arkadaşı Mahsun Yıldırım, “Kaza kamyonun durmasından oldu. Diğer araçlar da birbirlerini fark etmeyince böyle bir kaza oldu. Yaralı arkadaşımız iyi, kendilerini hastaneye kaldırdık. O da sağlık durumu iyi zaten. O da yeni başlamıştı” diye konuştu.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.