Başakşehir’de 4 katlı ayakkabı fabrikasında yangın paniği

Başakşehir Keresteciler Sanayi Sitesi’ndeki bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi’nde bulunan 4 katlı ayakkabı fabrikasının 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 2. ve 4. katlara da sirayet etti. Pencereden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Farikada maddi hasar meydana gelirken, yangının mesai saati dışında çıkması ise faciayı önledi. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.