Başakşehir’de 4 katlı ayakkabı fabrikasında yangın paniği

Başakşehir Keresteciler Sanayi sitesindeki bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangın dron kamerasından böyle görüntülendi.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir Keresteciler Sanayi Sitesinde bulunan 4 katlı ayakkabı fabrikasının 3. katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın 3. katındaki bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 2. ve 4. katlara da sirayet etti. Pencereden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Farikada maddi hasar meydana gelirken, yangının mesai saati dışında çıkması ise olası bir faciayı önledi. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.