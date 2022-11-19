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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar kamerada
Başakşehir 17. Etapta 2 kişi arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı. Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran iki kili böyle görüntülendi.
Asayiş 19.11.2022, 14:11
Başakşehir 17. Etapta 2 kişi arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı. Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran iki kili böyle görüntülendi.
Sabah saatlerinde Başakşehir 17. Etapta çekilen görüntülerde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde 2 kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 1 kişinin yere düştüğü diğerinin ise yumrukladığı görüldü. Kavga anını kayda alan vatandaşsa şaşkınlığını gizleyemedi.