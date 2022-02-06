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Başakşehir’de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Başakşehir’de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Asayiş 06.02.2022, 11:48
Başakşehir’de 2 İETT otobüsünün çarpıştı, 6 kişi yaralandı
İSTABUL (İHA) - Başakşehir’de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.