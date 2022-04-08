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ASKON Başkanı Özcan: "OSB’lerde yer bulamıyoruz. Ben kiraya mı çalışayım, makina mı alayım, işçi mi çalıştırayım?"
Başakşehir İSTEKS Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, iş yerinde doğalgaz borularının üretildiği kaydedildi.
Başakşehir İSTEKS Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, iş yerinde doğalgaz borularının üretildiği kaydedildi.
Asayiş 08.04.2022, 13:11
Başakşehir İSTEKS Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, iş yerinde doğalgaz borularının üretildiği kaydedildi.