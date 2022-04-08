Başakşehir İSTEKS Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, iş yerinde doğalgaz borularının üretildiği kaydedildi.