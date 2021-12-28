Başakşehir de seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Başakşehir’ de gece saatlerinde seyir halinde olan bir minibüsün motor kısmından alev aldı. Kısa sürede alevlerin sardığı minibüs cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, dün gece saatlerinde Başakşehir Kayaşehir de meydana geldi. Masko sanayi sitesi yolunda seyir halinde olan minibüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Alevler kısa sürede minibüsü etkisi altına aldı minibüste çıkan yangın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.