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Başakşehir ‘de bir lisede yangın çıktı
Başakşehir ‘de bulunan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atölye kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, öğrencilerde tahliye edildi.
Asayiş 13.10.2022, 12:44
Başakşehir ‘de bulunan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atölye kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, öğrencilerde tahliye edildi.