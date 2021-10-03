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Bartın’da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var
Bartın’da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var
Bartın’da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var
Asayiş 03.10.2021, 08:42
Bartın’da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var