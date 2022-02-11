Son Dakika
Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Bartın’da uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiası ile biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 11.02.2022, 15:03
Bartın’da uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiası ile biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından Bartın’a uyuşturucu sevk ettikleri iddiası ile eş zamanlı yaptıkları operasyon kapsamında biri kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işleri tamamlanan şahsılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bartın adliyesine sevk edildi.