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Bartın’da terör operasyonunda DEAŞ üyesi gözaltına aldı

Bartın’da gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu şahıs gözaltına alındı. Operasyon sırasında 1 polis memuru yaralandı.

Asayiş 30.07.2022, 21:40
Bartın’da terör operasyonunda DEAŞ üyesi gözaltına aldı

Bartın’da gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu şahıs gözaltına alındı. Operasyon sırasında 1 polis memuru yaralandı.

Olay, Bartın’ın Okulak Mahallesi’nde meydana geldi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu şahsın ikametine operasyon düzenlendi. DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu şahsın Topçukonağı Caddesi’nde yer alan bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede ikamet ettiği belirlendi. Şüphelinin kapıyı açmaması üzerine Özel Harekat Timleri kapıyı kırarak eve girdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahsın ikametinde bomba arama köpekleriyle arama çalışması başlatıldı. Operasyon sırasında 1 polis memuru silahla yaralandı. Yaralı polis memuru 112 ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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