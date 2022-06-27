Bartın’da sel suları Kozcağız beldesini vurdu

Bartın’ın Kozcağız beldesinde dere yatağının taşması sonucu caddeler su altında kaldı. Birçok iş yeri ve evi su bastı. Vatandaşlar iş yerlerine giren suları motorlarla tahliye etmeye çalışırken Kozcazğız terminal binasının çevresi de taşkın sonrası sularla kaplandı.

Kozcağız kavşağında biriken sular nedeniyle Kozcağız- Çaycuma Perşembe yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.

Bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalırken, bölge sevk edilen iş makineleri kent merkezinde oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınları nedeniyle su içinde kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi.