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Bartın’da patlamanın gerçekleştiği maden ocağı böyle görüntülendi
Bartın Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde meydana gelen patlama havadan görüntülendi.
Asayiş 14.10.2022, 21:45
Bartın Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde meydana gelen patlama havadan görüntülendi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek, gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.