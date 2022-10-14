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Bartın’da maden ocağında çalışmalar sürüyor

Bartın Valiliği, Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Asayiş 14.10.2022, 20:47
Bartın’da maden ocağında çalışmalar sürüyor

Bartın Valiliği, Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek, gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

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