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Bartın’da heyelan sonrası 2 ev boşaltıldı

Bartın’da meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Asayiş 30.03.2021, 16:05
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Bartın’da heyelan sonrası 2 ev boşaltıldı

Bartın’da meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Konak köyünde gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köy yolunda ve bazı evlerin çevresindeki taş örgü duvarlarda çökmeler oluştu.

Köylülerin haber vermesi üzerine heyelanın meydana geldiği bölgede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.

Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Yılmaz ve teknik personel tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından olası bir can ve mal kaybına karşı Konak köyü Derecami mahallesindeki iki evin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

AFAD ekiplerinin detaylı incelemenin sonrasında rapor hazırlanacağı öğrenildi.
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