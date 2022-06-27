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Bartın’da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı

Bartın’da sağanak yağmur sonrası taşan derelerin nehre dönüştürdüğü karayolları ulaşıma kapandı.

Asayiş 27.06.2022, 10:11
Bartın’da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı

Bartın’da sağanak yağmur sonrası taşan derelerin nehre dönüştürdüğü karayolları ulaşıma kapandı.

Bartın’da sabah saatlerinde yeniden başlayan sağanak yağmurun etkileri sürüyor. Bartın-Kozcağız karayolu, Bartın-Arıt karayolu üzerinde yer alan Kaşbaşı Köprüsü taşan dereler nedeniyle sular altında kalırken, trafik ulaşıma kapandı.

Kuvvetli sağanak nedeniyle Terkehatipler köyünde dere yatağının taşması sonucu Merkez Camii sular altında kaldı. Bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara hız verildi.

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