Bartın’da dehşet...Telefonda tartıştığı eski sevgilisini iş yerinde öldürdü

Bartın’da meydana gelen olayda eski sevgilisini işyerinde silahla vurarak öldüren şahıs, kendisine engel olmaya isteyen bir başka çalışanı da ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Bartın’ın Karasu köyünde faaliyet gösteren bir fındık deposunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ercan Özkavlak (27) telefonla görüştüğü eski sevgilisi Azize Gülmez’le (25) tartıştı. Tartışma sonrası Özkavlak, Azize Gülmez’in çalıştığı işyerine giderek konuşmak istedi. Bu sırada fındık deposunun ikinci katında yer alan tuvaletlerin bulunduğu bölgede Gülmez’i silahla göğsünden vurarak yaralayan Özkavlak kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanlarından Emrullah Yıldız’a da (26) üç el ateş etti.

Göğsünden vurulan Gülmez ile birlikte başı, sırtı ve ayağından yaralanan Yıldız 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulan Gülmez’in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Yıldız’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası aracına binip depodan hızla uzaklaşan Özkavlak’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Eski sevgilisini öldüren ve kendisine engel olmak isteyen depo çalışanını da ağır yaralayan Özkavlak bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarma ekiplerince olayın meydana geldiği fındık deposundaki güvenlik kamera kayıtları inceleme altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.