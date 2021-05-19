Bartın’da baltalı sopalı kavga: 5 yaralı

Bartın’ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, balta ve sopaların kullandığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Ulus ilçesine bağlı Elmacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.A. ve kuzeni A.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Kavgaya dönüşen tartışmaya her iki taraftan aile bireyleri de dahil oldu. Balta ve sopalarında kullanıldığı kavgada H.A., S.A., N.K., F.K. A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipler sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken T.A. ve E.A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.