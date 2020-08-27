Bartın’da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
BARTIN OSB'DE FAALİYET GÖSTEREN AYAKKABI ÜRETİM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. ALEVLERİN VE SİYAH DUMANLARIN YÜKSELDİĞİ FABRİKADA İTFAİYE VE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ARANZÖZLERİN ÇALIŞMALARI SONUCU KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA İSE 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI.
Bartın OSB’de faaliyet gösteren ayakkabı üretim fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği fabrikada itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ise 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğle saatlerinde Bartın Kurtköy mevkiinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ayakkabı üretim fabrikasının hammadde bölümünde çıktı. Yangının, kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların ayakkabı hammaddesine sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi. Fabrikada çalışan 150 işçi, yangının çıkmasının ardından tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ile arazözler sevk edildi. Yangın sonrasında işçiler büyük panik yaşarken, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve arazözlerin 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada büyük çapta maddi hasar medyana geldi.
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