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Bartın’da ATV kazası: 1 ölü

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde kullandığı ATV’nin kontrolünü kaybetmesinin ardından önce duvara çarpan ardından uçuruma yuvarlanan Arcan Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 14.06.2021, 14:15
Bartın’da ATV kazası: 1 ölü

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde kullandığı ATV’nin kontrolünü kaybetmesinin ardından önce duvara çarpan ardından uçuruma yuvarlanan Arcan Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde meydana geldi. Arcan Bulut (54) kullandığı ATV ile seyir halinde iken bir anda ATV’nin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan ATV ile önce duvara çarpan ardından 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kazada ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla uçurumdan yola çıkarılan ve ilk müdahalesi kaza mahallinde yapılan Bulut daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bulut’un yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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