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Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde 36 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 07.06.2022, 10:38
Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde 36 kişi gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü “Bartın güncel yapılanmasına yönelik” Bartın merkezli, İstanbul, Karabük ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Şafak vakti 4 ilde 59 adrese yapılan operasyon çerçevesinde 36 kişi gözaltına alınırken konuyla ilgili tahkikat devam ediyor.