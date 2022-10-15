Bartın'da maden ocağındaki patlama sonrası ailelerin acı bekleyişi sürüyor

TTK Karadon Müessesesine bağlı meden ocağında meydana gelen patlama sonrası ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. Maden ocağı önünde ekiplerin dağıttı battaniye ile ısınmaya çalışan aileler burada maden ocağından gelecek haberi bekliyor. Aileler birbirlerini teselli ederken ekiplerin de hummalı çalışmaları sürüyor.