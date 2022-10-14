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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı: “Bartın Amasra’daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir.”
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı: “Bartın Amasra’daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir.”
Asayiş 14.10.2022, 20:16
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı: “Bartın Amasra’daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir.”