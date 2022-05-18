Bariyerleri aşıp alt geçide düşen tır ardından alev aldı

Afyonkarahisar’da bariyerleri aşıp alt geçide giren ve ardından alev alan tır karayolunda korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, araç sürücüsü ise kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Emirdağ ilçesi Ümraniye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ü. idaresindeki 31 AHT 305 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerleri aşıp ardından alt geçide düşüp sonrasında alev aldı. Sürücü, kazada yanmaya başlayan tırdan kendi imkânları ile çıkabildi. Kazanın ardından yoldan geçenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü H.Ç.’yi ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, itfaiye ekipleri ise yanan tıra müdahale etti. Tırda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası söndürülebildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.