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Bariyerlere çarptı takla attı: 1 yaralı
BARİYERLERE ÇARPTI TAKLA ATTI 1 YARALI
Asayiş 30.09.2020, 10:24
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Bursa’nın Kestel ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara yolu Ümitalan Mevkisi’nde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyreden Necdet Ö idaresindeki 16 YG 929 kamyonet Ümitalan Köyü yakınlarına geldiği sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak takla atıp ters vaziyette durabildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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