Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandılar: 1 ölü, 2 yaralı

Çeşme’den İzmir istikametine seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Kaza saat 07.28’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Bahadır Hürriyet sevk ve idaresindeki 35 SY 141 plakalı araç, Çeşme’den İzmir istikametine giderken Karaburun gişelerini geçtikten 2 km sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle araçta yolcu konumunda bulunan Halil B. Urla Devlet Hastanesine kaldırılırken, Zühtü D. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Bahadır Hürriyet’in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.