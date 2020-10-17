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Bariyerlere çarpan tırın deposundan litrelerce mazot aktı, itfaiye hazır bekledi

KIRIKKALE'DE BARİYERLERE ÇARPAN TIRIN YAKIT DEPOSUNDAN LİTRELERCE MAZOTUN YOLA AKMASI NEDENİYLE İTFAİYE EKİPLERİ YANMAYA KARŞI OLAY YERİNDE HAZIR BEKLEDİ.

Asayiş 17.10.2020, 01:05
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Bariyerlere çarpan tırın deposundan litrelerce mazot aktı, itfaiye hazır bekledi

Kırıkkale’de bariyerlere çarpan tırın yakıt deposundan litrelerce mazotun yola akması nedeniyle itfaiye ekipleri yanmaya karşı olay yerinde hazır bekledi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kırıkkale-Ankara D-765 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ö. idaresindeki 38 DM 526 plakalı Renault marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle tırın yakıt deposundan litrelerce mazot yola aktı. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yanmaya karşı olay yerinde tedbir alarak hazır bekledi. Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafiğin akışı alternatif yoldan sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

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